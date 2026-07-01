Silivri'de elektrik direği kesilirken çıkan kıvılcım, tarlaları yaktı

İstanbul’un Silivri ilçesinde elektrik direği kesim çalışması sırasında çıktığı ileri sürülen yangın, geniş bir tarım alanını etkisi altına aldı. Seymen Mahallesi’nde meydana gelen olayda alevler, kısa sürede çevredeki ekili arazilere ve ayçiçeği tarlalarına yayıldı.

İlk belirlemelere göre, kullanım dışı kalan bir elektrik direğinin oksijen kaynağıyla kesildiği sırada gerekli güvenlik önlemlerinin alınmaması sonucu ortaya çıkan kıvılcımlar, kuru otları tutuşturdu. Rüzgârın etkisiyle büyüyen yangın, kısa sürede kontrolsüz hale geldi.

EKİPLER VE ÇİFTÇİLER SEFERBER OLDU

Yangın ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi, su tankerleri ve jandarma ekipleri sevk edildi. Alevlerin yerleşim alanlarına ulaşmaması için yoğun çaba harcanırken, çevredeki çiftçiler de traktörleri ve su tankerleriyle söndürme çalışmalarına destek verdi.

Ekiplerin müdahalesi sonucu yangın yerleşim yerlerine sıçramadan kontrol altına alındı. Bölgede uzun süre soğutma çalışmaları yapıldı.

TARIM ALANLARINDA BÜYÜK HASAR

Yangında çok sayıda ekili tarım arazisinin ve ayçiçeği tarlasının zarar gördüğü bildirildi. İlk tespitlere göre geniş bir alanın yanarak kullanılamaz hale geldiği öğrenildi.

Bölgedeki bazı konteyner ve tarımsal yapıların da alevlerden etkilendiği belirtildi.

MUHTARDAN TEPKİ: “DİKKATSİZLİK BÜYÜK ZARAR VERDİ”

Seymen Mahalle Muhtarı Bahattin Genca, yangının elektrik direği kesimi sırasında gerekli önlemlerin alınmaması nedeniyle çıktığını öne sürerek duruma tepki gösterdi.

Genca, “Burası tarım arazisi, çok kuru ve yangına hassas bir bölge. Önlem alınmadığı için kıvılcımlar kısa sürede büyüdü. Çiftçimizin mağduriyeti çok büyük” dedi.

Muhtar Genca ayrıca olayın hukuki sürece taşınacağını ifade etti.

İNCELEME BAŞLATILDI

Yangının kesin çıkış nedeninin belirlenmesi için ilgili ekipler tarafından inceleme başlatıldığı bildirildi. Bölgedeki hasar tespit çalışmalarının da sürdüğü öğrenildi.