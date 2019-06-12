taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
5.78
Euro
6.5461
Altın
1334.75
Borsa
92605.84
Gram Altın
248.453

Simav şehidini sonsuzluğa uğurladı

Tunceli'de terör örgütü PKK ile çıkan çatışmada şehit olan Jandarma Uzman Çavuş Emre Üçkan, memleketi Kütahya'nın Simav ilçesinde düzenlenen törenin ardından toprağa verildi.

DHA | 12.06.2019 - 18:28..
  1. Haberler
  2. Gündem
Whatsapp ile paylaş

Jandarma Uzman Çavuş Emre Üçkan, Tunceli'de terör örgütü PKK ile çıkan çatışmada şehit düştü.

Üçkan'ın cenazesi, havayoluyla Kütahya'daki Zafer Havalimanı'na getirildi. Ardından cenaze aracına konulup karayoluyla Simav'ın Yeniköy köyüne götürüldü. Çiftçi baba Mustafa Üçkan (50), anne İftadiye Üçkan (47) ve ağabey Oğuz Üçkan (28) ile Simavlılar şehidini karşıladı.

Simav şehidini sonsuzluğa uğurladı

ŞEHİDİN ANNESİ FENALIK GEÇİRDİ

Şehidin cenazesi, ilk olarak evinin önüne götürülerek helallik alındı. Oğlunun Türk bayrağına sarılı naaşını görer anne İftadiye Üçkan, büyük üzüntü yaşarken, "Ben sana doyamadım. Ben bu acıya nasıl dayanacağım ? Ah yavrum ah kuzum." diyerek feryat etti. Annenin feryatları, yürek sızlattı. Şehidin fenalık geçiren annesi ile bazı yakınlarına sağlık ekipleri müdahale etti.

Simav şehidini sonsuzluğa uğurladı

NAMAZ MEYDANDA KILINDI

Şehit Uzman Çavuş Üçkan'ın cenazesi, cami yetersiz kalacağı için köy meydanına götürüldü. Kılınan cenaze namaz sonrası şehidin naaşı, tören kıtasınca omuzlara alınarak cenaze aracına taşındı. Şehit Emre Üçkan, Yeniköy Mezarlığı'nda gözyaşları arasında toprağa verildi.

Simav şehidini sonsuzluğa uğurladı

Simav şehidini sonsuzluğa uğurladı

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Manukyan'ın mirası paylaşılamıyor

Manukyan'ın mirası paylaşılamıyor

167
Hrant Dink davasında Muammer Güler ilk kez dinlendi

Hrant Dink davasında Muammer Güler ilk kez dinlendi

67
Burcu Çetinkaya boşandı

Burcu Çetinkaya boşandı

230
Bakan Soylu'nun sözlerine Nihal Olçok cevap verdi

Bakan Soylu'nun sözlerine Nihal Olçok cevap verdi

772
30 bin liranın altında ikinci el araçlar

30 bin liranın altında ikinci el araçlar

143
Tunceli'de 2 askerimiz şehit oldu

Tunceli'de 2 askerimiz şehit oldu

221
Aleyna Tilki dalga konusu oldu

Aleyna Tilki dalga konusu oldu

78
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM
[+] Görüş bildir