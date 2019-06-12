Simav şehidini sonsuzluğa uğurladı

Jandarma Uzman Çavuş Emre Üçkan, Tunceli'de terör örgütü PKK ile çıkan çatışmada şehit düştü.

Üçkan'ın cenazesi, havayoluyla Kütahya'daki Zafer Havalimanı'na getirildi. Ardından cenaze aracına konulup karayoluyla Simav'ın Yeniköy köyüne götürüldü. Çiftçi baba Mustafa Üçkan (50), anne İftadiye Üçkan (47) ve ağabey Oğuz Üçkan (28) ile Simavlılar şehidini karşıladı.

ŞEHİDİN ANNESİ FENALIK GEÇİRDİ

Şehidin cenazesi, ilk olarak evinin önüne götürülerek helallik alındı. Oğlunun Türk bayrağına sarılı naaşını görer anne İftadiye Üçkan, büyük üzüntü yaşarken, "Ben sana doyamadım. Ben bu acıya nasıl dayanacağım ? Ah yavrum ah kuzum." diyerek feryat etti. Annenin feryatları, yürek sızlattı. Şehidin fenalık geçiren annesi ile bazı yakınlarına sağlık ekipleri müdahale etti.

NAMAZ MEYDANDA KILINDI

Şehit Uzman Çavuş Üçkan'ın cenazesi, cami yetersiz kalacağı için köy meydanına götürüldü. Kılınan cenaze namaz sonrası şehidin naaşı, tören kıtasınca omuzlara alınarak cenaze aracına taşındı. Şehit Emre Üçkan, Yeniköy Mezarlığı'nda gözyaşları arasında toprağa verildi.