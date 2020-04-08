Şimdi lens kullanmak zamanı değil

Koronavirüs ellerimize bulaşmış olabilir diye, beyaz kokusuz sabun ile en az 20 saniye yıkayıp ya da 80 derecedeki kolonya ile dezenfekte edip, kendimizi garantiye almadan, elimizi gözümüze götürmediğimiz bu dönemde; lens kullanmak tehlikeye bir adım yaklaşmak demek.

KORONAVİRÜS NEDENİYLE ELİMİZİ YÜZÜMÜZE GÖTÜRMEMEYE ÇALIŞIYORUZ

Gözlük yerine lens kullananlar, bu şartlarda risk taşıyorlar. Dikkatsiz hareket ettiklerinde hastalığın bulaşması için zemin hazırlamış olabilirler.

SALGIN GEÇENE KADAR

Uzmanlar, eğer mümkünse yani şartlar müsaitse koronavirüs salgınının tehlikesi geçene kadar lens kullanmamakta yarar olduğunu söylüyor.