Şimdiden ayırtın: WhatsApp kullanıcı adı nasıl alınır

WhatsApp, yine yeni bir özelliğiyle kullanıcılarını memnun edecek.

Milyarlarca kişinin kullandığı WhatsApp, uzun süredir beklenen kullanıcı adı özelliğini kullanıma sunmaya hazırlanıyor.

Yeni özellikle birlikte kullanıcılar, telefon numaralarını paylaşmadan yalnızca belirledikleri kullanıcı adı üzerinden iletişim kurabilecek.

Bu sayede özellikle tanımadığı kişilerle iletişim kurmak isteyenler, topluluk yöneticileri ve işletmeler telefon numaralarını gizleyerek daha güvenli bir şekilde mesajlaşabilecek.

Kullanıcı adı sistemi, diğer sosyal medya platformlarındaki mantığa benzer şekilde çalışacak ve her kullanıcı kendine özel, benzersiz bir kullanıcı adı oluşturabilecek.

Peki; WhatsApp kullanıcı adı nasıl alınır? İşte, adım adım anlattık.

WHATSAPP KULLANICI ADI OLUŞTURMA 2026

Kullanıcı adınızı oluşturmak için WhatsApp'ın Ayarlar > Hesap ölümüne girmeniz ve burada yer alan Kullanıcı Adı (Username) seçeneğini kullanmanız gerekecek.

Özellik hesabınıza açıldığında istediğiniz kullanıcı adını yazabilecek, uygun olması halinde hesabınıza tanımlayabileceksiniz.

Özellik kademeli olarak kullanıcılara sunuluyor.

KULLANICI ADI AYIRTMA:

Hesabınızda "Kullanıcı Adı" bölümü görünüyorsa istediğiniz adı girerek uygunluğunu kontrol edebilir ve kimse almadan önce hesabınıza tanımlayabilirsiniz.

Henüz görünmüyorsa özelliğin hesabınıza ulaşmasını beklemeniz gerekiyor.