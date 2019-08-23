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Simge Sağın affetmedi

Simge Sağın, gizli bir çocuğu olduğunu öne süren sunucu Cem Aydınlı ile davalık oldu.

Haber Merkezi | 23.08.2019 - 10:57..
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Simge Sağın, geçtiğimiz yıl herkesten gizlediği bir çocuğu olduğunu iddia eden TV programcısı Cem Aydınlı'dan şikayetçi olmuştu. Sağın, TV programında ortaya atılan 'Alkollüyken eski menajeri Cihan Tükel'i taciz etti' iddiasını da yalanlamıştı.

Simge Sağın affetmedi

BAĞIŞI KABUL ETMEDİ

Soruşturma başlatan savcılık, dosyayı uzlaşma bürosuna gönderdi. Sağın; Aydınlı'nın, Tohum Otizm Vakfı'na 4 akülü tekerlekli sandalye bağışlaması ve asılsız haber yapmaması şartıyla uzlaşabileceklerini söyledi. Ancak Aydınlı, sandalyeleri bağışlamadı. Hakkında dava açılan Aydınlı'nın, 4,5 yıla kadar hapsi isteniyor.

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