Simit Sarayı'nı krize sürükleyen süreç

Sokak simidini kurumsallaştırarak dünya pazarına açmayı hedefleyerek 2002 yılında kurulan Simit Sarayı; yurt dışında Amerika, İngiltere, Dubai, Sırbistan ve Suudi Arabistan gibi ülkelerde birçok mağaza açtı.

Devletten teşvik alarak açılan şehirlerin en işlek yerlerinde yüksek kiralarla açılan mağazalar, istenilen düzeyde cirolara ulaşamadı ve şirket her geçen gün ekonomik krize doğru sürüklendi.

Aldığı teşviklerin yanı sıra kullandığı kredileri de bir türlü ödeyemeyerek iflasa doğru sürüklenen Simit Sarayı'nı, Ziraat Bankası adeta ipten aldı.

Rekabet Kurulu'na başvuran Ziraat Bankası, Simit Sarayı'nın yüzde 51 hissesini devralacak.

AMERİKA'YA 500 MAĞAZA

2012 yılından sonra yurt dışına açılan Simit Sarayı'nın patronu Abdullah Kavukcu, hedefinin Amerika'ya 500 mağaza açmak olduğunu söylemişti.

LONDRA'YA 100 MAĞAZA

Kavukcu, 2018 yılında yaptığı açıklamada ise Londra'da 22 mağazalarının olduğunu bu sayısı 100'e çıkarmayı hedeflediklerini söylemişti.

Simit Sarayı'nın Cezayir'deki hedef ise 50 mağazaydı.