Simpsonlar'ın "Hantavirüs" kehaneti: Gerçek ortaya çıktı

The Simpsons, yıllardır Donald Trump’ın başkanlığından akıllı saatlere ve pandemilere kadar birçok olayı "önceden bildiği" iddialarıyla internetin en çok konuşulan yapımları arasında yer alıyor.

Şimdi ise hantavirüs ile gündemde.

Pandemii endişelerinin yeniden gündeme gelmesiyle birlikte sosyal medya kullanıcıları, dizinin hantavirüsü de önceden tahmin ettiğini öne sürmeye başladı.

Simpsonlar'ın hantavirüs salgınını önceden tahmin ettiği iddiası, 23. sezonun 19. bölümü olan "A Totally Fun Thing Bart Will Never Do Again" bölümünden geliyor.

Bart Simpson, bu bölümde tüm eşyalarını satarak bir gemi tatili alıyor.

Bölümde Bart Simpson, ailesiyle çıktığı gemi tatilinin sona ermesini istemediği için gemidekileri kandırmaya yönelik sahte bir küresel salgın senaryosu oluşturuyor.

Simpsonlar'ın bu bölümü ayrıca, küresel bir salgın nedeniyle okyanusta demirlemiş bir gemiyi de gösteriyor.

Virüs ise "Pandoravirüs" olarak geçiyor.

Bu sahneler nedeniyle bazı sosyal medya kullanıcıları, dizinin günümüzde konuşulan hantavirüs vakalarını yıllar önceden öngördüğünü savunuyor.

Ancak dizinin hiçbir bölümünde hantavirüsten doğrudan söz edilmiyor.

Tartışmaların büyümesinde ise MV Hondius adlı yolcu gemisine ilişkin haberler etkili oldu.

Paylaşılan içeriklerin, insanların korku ve merak duygularını kullanarak etkileşim kazanmaya çalışan manipülatif hesaplar tarafından üretildiği vurgulanıyor.