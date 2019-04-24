Sinan Akçıl: Boşanma yok

Sinan Akçıl, arkadaşıyla birlikte geldiği AVM’de öğle yemeği yedi. Akçıl evliliği hakkında çıkan iddialara cevap verdi.

"CANIMIZ ÇOK SIKILDI"

Akçıl, “Buraya yakın bir yerde program çekimimiz vardı, ona geldim. Öğle yemeği için kendimizi hemen en yakın yere attık, biraz da sohbet ettik. Sevgili eşim Burcu ile çıkan haberler canımızı çok sıktı. Boşanma gibi bir durum asla söz konusu değil, çıkan haberleri şaşkınlıkla okuyorum" açıklamasında bulundu.

Yeni single müjdesi veren başarılı popçu, “Yaza çok güzel gireceğim” dedi.