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Sinan Akçıl: Burcu'yu dolandırdılar

Besteci Sinan Akçıl, eski eşi Burcu Kıratlı'nın dolandırılmasıyla ilgili konuştu.

Haber Merkezi | 31.01.2020 - 14:48..
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Sinan Akçıl: Burcu'yu dolandırdılar

 

Ünlüleri kendisine kurban seçen ve Ponzi Zinciri adlı sistem ile dolandıran Mine Özkan’a inanan ve parasını kaptıran bir isim de Burcu Kıratlı çıktı.

SAVCILIĞA BAŞVURDU

Kıratlı, kendisini Mine Mumcu olarak tanıtan Mine Özkan adlı kişi tarafından dolandırıldığını belirterek savcılığa başvurdu. Güzel oyuncu, Özkan'a yaklaşık yarım milyon TL kaptırdığını belirtti.

Konuyla ilgili hiçbir açıklama yapmayan ve sessiz kalan Kıratlı, yerine eski eşi Sinan Akçıl konuştu.  Akçıl, eşi Burcu Kıratlı'nın dolandırıldığı iddialarını doğruladı:

"ŞEREFSİZLERLE MUHATTAP OLDU"

"Böyle bir şerefsizlikle muhattap oldu malesef. Tanık olarak da yanındaydı. Konu yargıda gereğinin yapılmasını bekliyoruz"

Sinan Akçıl: Burcu'yu dolandırdılar

Sinan Akçıl: Burcu'yu dolandırdılar

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