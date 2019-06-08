Sinan Akçıl, Demet Akalın'ı engelledi

Yıllardır küs olduğu Hande Yener ile bir ara barışan ve bu barışma sonrasında da şarkı sözü aldığı Sinan Akçıl'ı karşısına alan Demet Akalın veto yedi.

HANDE VE DEMET'E YÜKLENDİ

Önceki akşam Bodrum'da sahne alan Akçıl, sahnede bir süredir küs olduğu Hande Yener ve Demet Akalın’a gönderme yaptı.

İLK HEDEF HANDE YENER

Sahnede 'Bodrum' şarkısını seslendiren Akçıl, “Bu şarkıyı Hande’ye vermiştim, şimdi konuşmuyoruz.” dedi.

"ARIYOR AMA ULAŞAMIYOR"

Demet Akalın'a verdiği 'Ders Olsun' adlı parçayı seslendirmeden önce konuşan Akçıl, sosyal medyada polemik yaşadıktan sonra Demet Akalın’ın kendisini aradığını öne sürerek, "Arıyor ama ulaşamıyor. Çünkü engelledim.” ifadelerini kullandı.

SAHTE TAKİPÇİ İMASI

Öte yandan geçtiğimiz günlerde şarkıcı Demet Akalın, fotoğrafının altında takipçi satmaya çalışan bir kullanıcıya "Sinan Akçıl'a yaz o alır. Bizim takipçi satışıyla işimiz olmaz." diyerek Akçıl'ın sahte takipçi aldığını ima etmişti.