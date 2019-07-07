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Sinan Akçıl eşini övdü

Evlendikten hemen sonra evleri ayıran sonrasında ise barışan Sinan Akçıl ile Burcu Kıratlı, mutlu günlerinin tadını çıkarıyor.

Detay Haber | 07.07.2019 - 14:35..
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Sinan Akçıl ve eşi, oyuncu Burcu Kıratlı önceki gün bir AVM'de baş başa yemek yedi.

"YENİ NESLİN TÜRKAN ŞORAY'I"

Mekan çıkışı basın mensuplarının sorularını cevaplayan Sinan Akçıl, "Burcu yeni neslin Türkan Şoray'ı. Öyle her projeyi kabul etmiyor. Ben onu zor durumda bırakacak herhangi bir kural koymuyorum. O zaten ne yapması gerektiğini bilir. Ben de kararlarına saygı duyarım." dedi.

Sinan Akçıl eşini övdü

YUVALARINI KURTARMIŞTI

Popçu Sinan Akçıl ile oyuncu Burcu Kıratlı, Kasım 2018'de aşk yaşamaya başlamış, ocakta Hollanda Amsterdam'da nikâh masasına oturmuştu.  Aradan kısa süre geçmesine rağmen evliliğe alışamadıklarını söyleyip, evleri ayırmıştı. Bir süre bu şekilde idare eden çift, yuvalarını kurtarmayı başardı.

Sinan Akçıl eşini övdü

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