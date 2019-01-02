Sinan Akçıl mutluluğunun her anını fotoğraflıyor

Şarkıcı Sinan Akçıl bir süredir birlikte olduğu oyuncu sevgilisi Burcu Kıratlı ile 24 Aralık'ta Amsterdam'da dünyaevine girdi.

Düğünde en çok dikkat çeken detay Burcu Kıratlı'nın nikahta giydiği dekolteli gelinliğine Sinan Akçıl'ın verdiği "Giyinmemiş bu ya" tepkisi olmuştu.

"HEMEN ÖNCE"

Akçıl ve Kıratlı çifti mutlu anlarını takipçileriyle paylaşmayı da ihmal etmedi. Öyle ki Akçıl, yaptığı paylaşımların dozunu biraz abarttı.

Dakika dakika gönderi yapan Akçıl, ilk geceye ait fotoğrafları "Just before" (Hemen önce) notuyla takipçilerine paylaştı.