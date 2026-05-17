Sinan Akçıl'dan milli marş açıklaması: Muhalif arkadaşımın tüyleri ürperdi

A Milli Futbol Takımı'mız, 2026 FIFA Dünya Kupası yolunda tarihi bir zafere imza attı.

Play-off finalinde deplasmanda Kosova'yı 1-0 mağlup eden Ay-Yıldızlılar, 24 yıl sonra Dünya Kupası biletini aldı.

Ünlü şarkıcı Sinan Akçıl, galibiyetin ardından Milli Takım için bir marş yazacağını "Artık marş savaşları başlasın." ifadeleri ile duyurdu.

YENİ MARŞI YAYINLADI: TÜRKLER GELİYOR

Yeni bir marş hazırlığına başlayan Akçıl, geçtiğimiz günlerde "Türkler Geliyor" isimli marşı yayınladı.

Sosyal medya hesapları üzerinden paylaşılan marş, kısa sürede binlerce beğeni kazandı.

Sinan Akçıl, milli takım için hazırlanan şarkıya ilişkin yaptığı değerlendirmede, dikkat çekici ifadeler kullandı.

"MUHALİF ARKADAŞIM BANA TÜYLERİNİ GÖSTERİYOR"

Akçıl, şarkının geniş kitlelerde karşılık bulduğunu ifade ederek, farklı siyasi görüşlere sahip kişilerden bile olumlu geri dönüş aldığını söyledi.

Şarkının duygusal ve birleştirici bir atmosfer hedeflediğini belirten Akçıl, “Bugün en muhalif arkadaşıma bile dinlettiğimde bana tüylerini gösteriyor. Bu coşkuyu yaratan o duygu.” ifadelerini kullandı.

"20-30 BİN KİŞİ BU ŞARKIDA BAYRAĞINI SALLAYABİLSİN DİYE HAYAL ETTİM"

Stadyum atmosferini hedefleyerek çalıştığını dile getiren Akçıl, “Bu şarkıda 20 bin-30 bin kişi sağa sola bayrağını sallayabilsin diye hayal ettim. O yüzden ikisi birbirinden bağımsız değil diyebilirim.” dedi.