Sinan Akçıl'dan yeni paylaşım: Bazı marşlar Ajda'ya dinleterek başlar

Türkiye'nin gururlarından A Milli Futbol Takımımız, 2026 FIFA Dünya Kupası yolunda tarihi bir zafere imza atmıştı. Play-off finalinde deplasmanda Kosova'yı Kerem Aktürkoğlu'nun golüyle 1-0 mağlup eden Ay-Yıldızlılar, 24 yıl sonra Dünya Kupası biletini almıştı.

Ünlü şarkıcı Sinan Akçıl, galibiyetin ardından Milli Takım için bir marş yazacağını açıklamış "Artık marş savaşları başlasın." ifadelerini kullanmıştı.

Stüdyoya girdiğini müjdeleyen şarkıcı, geçtiğimiz aylardaki paylaşımında, "Bu sabah 8-9 gibi stüdyodan çıktım. Şimdilik söyleyeceklerim bu kadar." demişti. Stüdyodan çıktığını hayranlarına duyuran Sinan Akçıl, marşı hazırladığını da hayranlarına duyurmuştu.

Sinan Akçıl, bugün Ajda Pekkan'ı ziyaret etti. Ünlü şarkıcı, Ajda Pekkan'a yazdığı yeni marşı dinletti.

"AZ KALDI"

Akçıl, bir de paylaşım yaparak hayranlarına müjdeyi verdi. Akçıl, paylaşımının altına ise "Bazı marşlar Ajda'ya dinleterek başlar:) Az kaldı..." ifadelerini kullandı.