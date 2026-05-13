Sinan Akçıl'ın yaptığı A Milli Takım Marşı'nı Adem Metan paylaştı

A Milli Futbol Takımımız, göğsümüzü kabarttı.

Milliler, 2026 FIFA Dünya Kupası yolunda tarihi bir zafere imza attı.

Play-off finalinde deplasmanda Kosova'yı Kerem Aktürkoğlu'nun golüyle 1-0 mağlup eden Ay-Yıldızlılar, 24 yıl sonra Dünya Kupası biletini aldı.

SİNAN AKÇIL'IN HEYECANLANDIRAN PAYLAŞIMI

Ünlü şarkıcı Sinan Akçıl ise galibiyetin ardından Milli Takım için bir marş yazacağını açıklayarak herkesi heyecanlandırmıştı.

Akçıl, "Artık marş savaşları başlasın." ifadelerini kullanmıştı.

STÜDYOYA GİRDİ

Stüdyoya girdiğini müjdeleyen şarkıcı, geçtiğimiz aylardaki paylaşımında, "Bu sabah 8-9 gibi stüdyodan çıktım. Şimdilik söyleyeceklerim bu kadar." demişti.

ADEM METAN PAYLAŞTI

Adem Metan, Sinan Akçıl’ın hazırladığı şarkıdan kısa bir bölümü sosyal medya hesabından yayımladı.

Metan paylaşımına, "İlk kez paylaşıyorum… Sinan Akçıl’ın uzun süredir merak edilen Milli Takım Marşı’nın nakarat bölümü sizlerle. Tamamı yarın saat 19.23’te…" notunu düştü.

ŞARKININ PAYLAŞILAN SÖZLERİ

Doğusundan batısına,

Selam çakıp Atasına,

Bu Dünya Kupası'na,

Türkler geliyor!