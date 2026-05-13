Sinan Akçıl'ın yaptığı A Milli Takım Marşı'nı Adem Metan paylaştı
A Milli Takım’ın Dünya Kupası coşkusu için Sinan Akçıl’ın hazırladığı özel şarkı merak konusu olurken Adem Metan, kısa bir kesiti sosyal medya hesabından paylaştı.
A Milli Futbol Takımımız, göğsümüzü kabarttı.
Milliler, 2026 FIFA Dünya Kupası yolunda tarihi bir zafere imza attı.
Play-off finalinde deplasmanda Kosova'yı Kerem Aktürkoğlu'nun golüyle 1-0 mağlup eden Ay-Yıldızlılar, 24 yıl sonra Dünya Kupası biletini aldı.
SİNAN AKÇIL'IN HEYECANLANDIRAN PAYLAŞIMI
Ünlü şarkıcı Sinan Akçıl ise galibiyetin ardından Milli Takım için bir marş yazacağını açıklayarak herkesi heyecanlandırmıştı.
Akçıl, "Artık marş savaşları başlasın." ifadelerini kullanmıştı.
STÜDYOYA GİRDİ
Stüdyoya girdiğini müjdeleyen şarkıcı, geçtiğimiz aylardaki paylaşımında, "Bu sabah 8-9 gibi stüdyodan çıktım. Şimdilik söyleyeceklerim bu kadar." demişti.
ADEM METAN PAYLAŞTI
Adem Metan, Sinan Akçıl’ın hazırladığı şarkıdan kısa bir bölümü sosyal medya hesabından yayımladı.
Metan paylaşımına, "İlk kez paylaşıyorum… Sinan Akçıl’ın uzun süredir merak edilen Milli Takım Marşı’nın nakarat bölümü sizlerle. Tamamı yarın saat 19.23’te…" notunu düştü.
ŞARKININ PAYLAŞILAN SÖZLERİ
Doğusundan batısına,
Selam çakıp Atasına,
Bu Dünya Kupası'na,
Türkler geliyor!