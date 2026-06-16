Sınav günü sınıfa 1 metrelik yılan girdi, itfaiye ekipleri seferber oldu

Nimes şehrinde bulunan özel Emmanuel d'Alzon okulunda, 15 Haziran 2026 Pazartesi günü felsefe sınavı öncesinde heyecanlı anlar yaşandı.

Okulun zemin katındaki boş bir sınıfta, bir metre uzunluğunda bir Montpellier yılanı tespit edildi.

Yılanı sabah saat 08.00 sularında fark eden okul görevlisi, durumu hemen yönetime bildirdi.

Okulun İletişim Direktörü Marie Lachaud, "Yılanı kendimiz yakalayamayınca itfaiyeyi aradık, çok hızlı müdahale ettiler. Neyse ki sınav salonlarından birinde değildi, aksi takdirde herkesi strese sokabilirdi. Ancak okulda herhangi bir panik yaşanmadı.” açıklamasında bulundu.

İtfaiye ekipleri tarafından güvenli bir şekilde yakalanan yılan, daha sonra doğal ortamına bırakıldı.

Montpellier yılanı tehlikeli mi?

Uzmanlar, Avrupa'nın en büyük yılan türlerinden biri olan Montpellier yılanının aslında oldukça çekingen olduğunu belirtiyor.

İnsanlara karşı ilk tepkisi kaçmak olan bu yılanlar, köşeye sıkışmadıkları sürece saldırmıyor. Ayrıca, zehir dişleri boğazlarının çok gerisinde bulunduğu için insanlar üzerinde ısırık yoluyla bir tehlike oluşturmuyorlar.

Fransa'da koruma altında olan bu türün, kemirgen popülasyonunu dengeleyerek doğaya büyük fayda sağladığı ve bu nedenle öldürülmesinin veya yakalanmasının yasak olduğu hatırlatıldı.