Sınav sabahı bu besinleri tüketenlerin dikkat süresi uzuyor

Sınav maratonunda başarıya giden yol sadece kütüphanelerden değil, aynı zamanda mutfaktan geçiyor.

Uzmanlar, sınav performansının yalnızca akademik hazırlığa değil, beynin ihtiyaç duyduğu doğru yakıtın alınmasına da bağlı olduğu konusunda hemfikir.

Odaklanma süresinden hafıza geri çağırma hızına kadar pek çok bilişsel süreçte belirleyici rol oynayan beslenme alışkanlıkları, adayların sınav anındaki enerji seviyesini de doğrudan etkiliyor.

Peki, sınav öncesinde neler tüketilmeli?

KAHVALTI ÖĞÜNÜNÜN ÖNEMİ

Araştırmalar, kahvaltı yapan öğrencilerin yapmayanlara oranla sınavlarda çok daha yüksek performans sergilediğini ortaya koyuyor. Ancak her kahvaltı aynı etkiyi yaratmıyor. İdeal bir sınav sabahı kahvaltısı şu dengede olmalı:

Yulaf lapası veya tam tahıllı ekmek gibi karbonhidratlar, şekerin kana yavaş karışmasını sağlayarak sınav süresince sabit bir enerji sunar.

Karbonhidratların yanına eklenen yoğurt veya yumurta gibi kaliteli protein kaynakları, dikkatin dağılmasını engelleyerek daha uzun süre tok kalmanıza yardımcı olur.

ODAKLANMANIN GÜCÜ: OMEGA-3 VE SU

Zihinsel keskinliği artırmanın en pratik yollarından biri vücudun su dengesini korumaktır. Hafif bir susuzluk bile yorgunluk ve baş ağrısını tetikleyerek dikkat dağınıklığına yol açabiliyor. Üniversite öğrencileri üzerinde yapılan çalışmalar, sınava su götüren adayların performansında artış gözlemlendiğini gösteriyor.

Ayrıca, konsantrasyon ile doğrudan ilişkili olan Omega-3 kaynaklarını beslenme düzenine dahil etmek, beyin fonksiyonlarının sağlıklı işlemesine katkı sağlıyor.

ŞEKER VE KAFEİN TUZAĞINA DİKKAT

Sınav öncesi enerji almak amacıyla başvurulan aşırı şekerli gıdalar ve yüksek dozda kafein, sanılanın aksine ters etki yaratabiliyor.

Şeker, hızlı bir enerji yükselmesinin ardından gelen ani düşüşlerle (kan şekeri dalgalanmaları) sınav ortasında halsizliğe neden olabilirken; kontrolsüz kafein tüketimi anksiyete ve çarpıntıyı tetikleyebiliyor.