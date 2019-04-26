taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
5.9534
Euro
6.6327
Altın
1280.01
Borsa
94498.54
Gram Altın
244.939

Sınav sorularını sızdıranlara gözaltı kararı

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, sınav sorularının örgüt üyelerine sızdırıldığı gerekçesiyle yürütülen soruşturma kapsamında 41 kişi hakkında gözaltı kararı çıkardı.

AA | 26.04.2019 - 08:32..
  1. Haberler
  2. Gündem
Whatsapp ile paylaş

gĞÜÜTÇ

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, 2009'daki Polis Koleji sınav sorularının Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) üyelerine sızdırıldığı gerekçesiyle yürütülen soruşturma kapsamında 41 kişi hakkında gözaltı kararı çıkardı.

Başsavcılıktan yapılan açıklamada, FETÖ üyelerinin yazılı sınav öncesinde eriştikleri soruları örgüt üyelerine verdiklerinin belirlenmesi üzerine başlatılan soruşturma kapsamında, soruları alarak Polis Kolejine yerleştiği belirlenen 41 kişi hakkında gözaltı kararı çıkartıldığı belirtildi.

Açıklamada, gözaltı işlemlerinin Ankara'nın da arasında bulunduğu 13 ilde yürütüldüğü bildirildi.

Öte yandan, şu ana kadar şüphelilerden 12'sinin yakalandığı öğrenildi.

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Sri Lanka’daki saldırılarda ölü sayısı 253’e düşürüldü

Sri Lanka’daki saldırılarda ölü sayısı 253’e düşürüldü

21
Ankara’da tonlarca soğan çöp oldu

Ankara’da tonlarca soğan çöp oldu

142
Rakibine tekme atan sporcusunun lisansını yaktı

Rakibine tekme atan sporcusunun lisansını yaktı

8
Kıyma makinesine düşen kadın hayatını kaybetti

Kıyma makinesine düşen kadın hayatını kaybetti

12
Fetö üyesi Ali Sipahi Brezilya'da gözaltında

Fetö üyesi Ali Sipahi Brezilya'da gözaltında

3
Kuzey Kore, ABD’ye 2 milyon dolar hastane faturası kesti

Kuzey Kore, ABD’ye 2 milyon dolar hastane faturası kesti

2
Yolda polis aracından düşen zanlı kaçarak uzaklaştı

Yolda polis aracından düşen zanlı kaçarak uzaklaştı

11
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM
[+] Görüş bildir