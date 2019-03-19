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Irak Başbakanı: Sincar'da gerekli önlemler alındı

Irak Başbakanı Adil Abdulmehdi, Sincar'da yaşanan krize el attıklarını ve gerekli tüm önlemleri aldıklarını belirtti.

AA | 19.03.2019 - 22:36..
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Irak Başbakanı Adil Abdulmehdi, Musul'a bağlı Sincar'da, ordu ile terör örgütü PKK arasında çıkan çatışmalardan sonra gerekli önlemleri aldıklarını belirtti.

Haftalık Bakanlar Kurulu toplantısı sonrası kameraların karşısına geçen Abdulmehdi, gazetecilerin sorularını yanıtladı.

"KRİZE EL ATTIK"

Irak Başbakanı'nın gündeminde, Musul'a bağlı Sincar'da güvenlik güçleri ile PKK'lı teröristler arasında çıkan çatışmalar vardı. Konuyla ilgili olarak Abdulmehdi, "Hükümet olarak Sincar'da yaşanan krize el attık ve gerekli tüm önlemleri aldık." ifadesini kullandı.

Hükümet programını yerine getirmediği yönündeki eleştirilere ilişkin ise Abdulmehdi, ABD ve İngiltere'den hükümeti destekledikleri yönünde mesajlar aldıklarına işaret ederek, "Hükümet olarak çizdiğimiz programa sahip çıktık ve bunu belirlediğimiz takvim içerisinde tamamladık." dedi.

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