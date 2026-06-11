Sinek mi, kene mi ısırdı? İzine bakarak ayırt edin

Türkiye'nin birçok bölgesinde kene vakalarının artmasıyla birlikte vatandaşlar da vücutlarında oluşan kızarıklıkları daha yakından takip etmeye başladı.

Özellikle yaz aylarında sık görülen sinek ısırıklarıyla kene ısırıkları zaman zaman birbirine karıştırılabiliyor.

Ciltte oluşan izin şekli, büyüklüğü ve zaman içindeki değişimi hangi canlı tarafından ısırılmış olabileceğine dair önemli ipuçları veriyor.

Sivrisinek ve diğer böcek ısırıkları genellikle kısa süre içinde kaşıntıya neden olan küçük kabarıklıklar oluştururken, kene ısırıkları her zaman aynı görüntüyü vermiyor.

Peki, kene izi nasıl anlaşılır? İşte kene ısırığını sinek ve diğer böcek ısırıklarından ayıran en önemli işaretler...

Kene ısırığı nasıl anlaşılır

Kene deriye tutunarak beslendiği için, çıkarıldıktan sonra ısırılan bölgede küçük bir delik veya koyu renkli bir nokta görülebilir. Bu iz, sıradan sinek ısırıklarında genellikle bulunmaz.

Özellikle hedef tahtasını andıran halka şeklindeki kızarıklıklar dikkatle takip edilmelidir.

Sinek ısırığı küçük, yuvarlak ve hafif kabarık bir kızarıklık şeklinde görülür. Genellikle birkaç gün içinde kaybolur.

Kene ısırığı ise ortasında küçük bir delik veya koyu renkli nokta bulunabilir. Bazı vakalarda kızarıklık zamanla büyüyebilir.