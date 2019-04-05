Sinem Kobal anne olmaya hazır

Amazon CEO'sunun rekor tazminatla sonuçlanan boşanması ve Etiyopya'daki uçak kazasının ardından yayınlanan Boeing raporuna yönelik itirazlar, yabancı basında öne çıkan başlıklardan oldu.

Amerika'dan 70 askeri helikopter alan Yunanistan, F-35'lere de sahip olmak istiyor.

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Aynur Aydın'ın hesabı hacklendi

Ünlü şarkıcı Aynur Aydın'ın sosyal medya hesapları hacklendi. Sanatçının, başta özel yazışmalar olmak üzere bazı uygunsuz resimleri de ortaya çıktı.