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Sinem Kobal anne olmaya hazır

Sinem Kobal, önceki gün arkadaşının minik kızı Lisa'yla vakit geçirdi ve annelik alıştırması yaptı.

Haber Merkezi | 05.04.2019 - 12:22..
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2016 yılında Kenan İmirzalıoğlu ilenikah masasına oturan Sinem Kobal, önceki gün annelik provası yaptı.

ANNELİK PROVASI

Sinem Kobal meslektaşı Bülent Emin Parlak'ın minik kızı Lisa'yı sevmeye doyamadı. Güzel oyuncu, önümüzdeki ay 3 yaşına basacak olan Lisa'nın tırnaklarına oje sürüp saçlarını da ördü. Kobal, Lisa'yla geçirdiği keyifli anları da Instagram'da paylaştı.

SENEYE BEBEK GELİYOR

Eşi Kenan İmirzalıoğlu'nun çocuk istediğini geri çevirmeyen 31 yaşındaki Sinem Kobal, bu sene hamile kalmak istiyor.

Sinem Kobal anne olmaya hazır

Sinem Kobal anne olmaya hazır

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