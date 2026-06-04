Sinem Kobal Fransa'da! Tarzıyla beğeni topladı
Kenan İmirzalıoğlu ile mutlu bir evlilik sürdüren ünlü oyuncu Sinem Kobal, sosyal medya hesabından yeni fotoğraflar paylaştı. Ünlü isme hayranlarından yine beğeni yağdı.
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Evlendikten sonra ekranlara ara veren ailesi ve çocuklarıyla ilgilenen Sinem Kobal, uzun süredir oyuncu ve sunucu Kenan İmirzalıoğlu ile evli.
Aile hayatını gözlerden uzak yaşamayı tercih eden ünlüler arasında yer alan Kobal, ekranlardan uzak olsa da sosyal medyadan paylaşımlar yapmayı ihmal etmiyor.
FRANSA POZLARI
Fransa seyahati sırasında dünyaca ünlü bir tenis maçını izlemeye giden Kobal, tribünden paylaştığı video ile tüm dikkatleri üzerine topladı.
Beyaz eteği, toplu saçları ve şık ceketiyle adeta o coğrafyanın esintisini taşıyan ve tam bir Fransa kadını imajı çizen ünlü oyuncunun bu asil tarzı sosyal medyada büyük beğeni topladı.
Kaynak: Ensonhaber Haber Merkezi