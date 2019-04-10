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Sinem Kobal: Kenan konusunda çok şanslıyım

Ünlü oyuncu Sinem Kobal, Kenan İmirzalıoğlu ile evliliği hakkında merak edilenleri anlattı.

Haber Merkezi | 10.04.2019 - 11:49..
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Sinem Kobal, yüzü olduğu ayakkabı markasının lansmanında gazetecilerin sorularını yanıtladı. Yakışıklı oyuncu Kenan İmirzalıoğlu ile birlikte olan Kobal, eşini öve öve bitiremedi.

İŞTE SİNEM KOBAL'IN AÇIKLAMALARI:

"AYAKKABIYA 40 BİN TL VERMEM"

"Giyimimize dikkat ediyoruz hatta bazen işimiz gereği daha iddialı şeyleri tercih edebiliyoruz. Ama ben bir ayakkabıya 30-40 bin TL vermem,verene de saygı duyarım.

"KENAN BAŞARILI BİR AKTÖR"

Şu an için içime sinen senaryo yok, o yüzden ben ekrandan uzağım. Kenan, zaten çok başarılı bir aktör. Onunla oynamak isterim.

Evlilik güzel gidiyor. Kenan güzel günleri hatırlar, unuttuğu olmadı. İyi bir eş çok şanslıyım."

Sinem Kobal: Kenan konusunda çok şanslıyım

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