Sinem Kobal: Kenan konusunda çok şanslıyım

Sinem Kobal, yüzü olduğu ayakkabı markasının lansmanında gazetecilerin sorularını yanıtladı. Yakışıklı oyuncu Kenan İmirzalıoğlu ile birlikte olan Kobal, eşini öve öve bitiremedi.
İŞTE SİNEM KOBAL'IN AÇIKLAMALARI:
"AYAKKABIYA 40 BİN TL VERMEM"
"Giyimimize dikkat ediyoruz hatta bazen işimiz gereği daha iddialı şeyleri tercih edebiliyoruz. Ama ben bir ayakkabıya 30-40 bin TL vermem,verene de saygı duyarım.
"KENAN BAŞARILI BİR AKTÖR"
Şu an için içime sinen senaryo yok, o yüzden ben ekrandan uzağım. Kenan, zaten çok başarılı bir aktör. Onunla oynamak isterim.
Evlilik güzel gidiyor. Kenan güzel günleri hatırlar, unuttuğu olmadı. İyi bir eş çok şanslıyım."