Sinem Kobal'a hamilelik soruldu

Yaklaşık 3 yıl önce evlenen Sinem Kobal – Kenan İmirzalıoğlu çiftine ne zaman bebek sahibi olacağı sorulmuştu. Bu soru Kenan İmirzalıoğlu’nun kısa süre önce yaptığı ‘babalık’ açıklamasıyla gündeme oturdu.

BURAK ÖZÇİVİT’TEN BABALIK TÜYOLARI ALIYORUM

Ünlü oyuncu Kenan İmirzalıoğlu geçen hafta “Ne zaman bebek sahibi olacaksınız?” diye soran muhabirlere “Burak Özçivit’ten babalık için tüyolar alıyorum” yanıtını vermişti.

GÜLÜMSEYEREK YANIT VERDİ

Spor salonundan çıkışta objektiflere yakalanan Sinem Kobal, “Hamile misiniz” sorusu karşısında hem utandı, hem de tebessüm etti.

Kobal, daha sonra aracına binerek oradan uzaklaştı.