Sinema tarihinin en pahalı filmi değişti: Star Wars artık zirvede değil

Ensonhaber'i Google'da haber kaynağınız olarak ekleyin

Bugüne kadar 638,9 milyon dolar harcanan Star Wars: The Force Awakens'ın en pahalı yapım olduğu tahmin ediliyordu.

Ancak İngiltere'deki resmi mali belgelere dayanan yeni veriler, Universal Pictures'ın Jurassic World: Dominion filmi için toplam 658,8 milyon dolar harcadığını gösteriyor.

PANDEMİ DÖNEMİ BÜTÇEYİ UÇURDU

Filmin 2020 yılındaki çekim süreci koronavirüs salgınının en yoğun dönemine denk geldiği için bütçede devasa bir şişme yaşandı.

Güvenlik protokolleri, izolasyon kuralları ve zorunlu gecikmeler sebebiyle filmin vizyon tarihi yaklaşık bir yıl ertelendi.

Bu duraklama döneminde ses stüdyoları ve kiralık ekipmanlar için ödeme yapılmaya devam edilirken, başrol oyuncuları geceliği 600 doları aşan lüks otellerde konaklatıldı.

Yalnızca resmi personel maaşlarına 36,2 milyon dolar ayıran şirket, İngiltere'deki cömert vergi teşviklerinden yararlanarak bu yükü hafifletti.

MİLYAR DOLARLIK GİŞE HASILATI

Jurassic World: Dominion dünya genelinde 1 milyar doların üzerinde hasılat yakaladı.

Stüdyonun Blu-ray satışları, dijital yayın hakları ve lisanslı ürün gelirleri sayesinde bu devasa bütçeden zarar görmediği belirtiliyor.

Nitekim mali açıdan güçlü kalan Universal, geçtiğimiz yıl Jurassic World: Rebirth filmini sinemalarda seyirciyle buluşturdu.

Şirket, serinin getirdiği yüksek ticari başarı sayesinde yeni bir devam filmi için de şimdiden planlama çalışmalarına başladı.