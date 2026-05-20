Sınır kapısında gurbetçiye 227 bin radar cezası şoku: Yavaş gidin kurban olayım

25 Aralık 2024'te, sınır kapısındaki uygulamalara ilişkin bir düzenleme yürürlüğe girmişti.

Yabancı plakalı araçların trafik cezaları, HGS borçları ve EDS kayıtları, sınır kapılarında sistem üzerinden kontrol ediliyor.

Borcu olan araçların ödemeyi yapmadan yurt dışına çıkışına izin verilmiyor.

İHMAL EDİLEN KURALLARLA DÖNÜŞ YOLUNDA KARŞILAŞIYORLAR

Uygulama, özellikle yaz aylarında Türkiye’ye kara yoluyla gelen ve dönen gurbetçiler arasında sıkça tartışılıyor.

Gurbetçiler, tatil boyunca fark etmedikleri veya ihmal ettikleri radar cezalarıyla dönüş yolunda yüzleşiyor.

227 BİN LİRA CEZA İLE KARŞILAŞTI

Bulvar Medya'nın haberine göre Türkiye’ye kısa süreli ziyaret için gelen bir gurbetçi vatandaş, 10 günlük tatilinin ardından ülkeden ayrılmak üzere Kapıkule Sınır Kapısı’na geldi.

Gurbetçi çıkış işlemleri sırasında adına kayıtlı 227 bin TL tutarında trafik cezasıyla karşılaştı.

CEZAYI ÖDEDİKTEN SONRA ÇIKIŞ YAPABİLDİ

Sürücü, hız limitlerini aşması nedeniyle kesilen cezayı ödeyerek ülkeden ayrılabildi.

O anları kayda alan gurbetçi, sosyal medyada geniş yankı uyandırdı.

"HER YERDE RADAR VAR, YAVAŞ GİDİN KURBAN OLAYIM"

Sürücü, cep telefonuyla kayda aldığı görüntülerde olayı şöyle anlattı:

“10 gündür Türkiye’deyim. Giriş-çıkış yaptım, HGS almadım. Arabamla maşallah bastım bastım... 227 bin TL ceza ödedim. 100’lük yerde 180, 210, 230 yaptım. Her yerde radar var! Yavaş gidin, kurban olayım."

GURBETÇİDEN "HIZ LİMİTLERİNE UYUN" UYARISI

Videoda elindeki ceza makbuzunu gösteren gurbetçi, cezanın yüksekliğinden duyduğu şoku dile getirirken, diğer sürücülere özellikle Türkiye yollarında hız limitlerine uymaları konusunda uyarıda bulundu.