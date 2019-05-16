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Sinir otu nedir

Sinir otu; birbirinden farklı faydaları vardır.

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İnsan vücuduna birçok faydası olan sinir otu; damar otu, yara otu, çıban otu ve pişik otu olarak da biliniyor.

ÖKSÜRÜĞÜN GEÇMESİ İÇİN DE FAYDALI

Özellikle mide ağrılarına ve kuru öksürük için birebir olarak görülüyor. Sinir otu; kozmetik ve dondurma endüstrisinin yanı sıra ilaç endüstrisinde de ham madde olarak da kullanılıyor.

Sinir otu nedir

CİLT SAĞLIĞINDA DA KULLANILIR

Siğil gibi cilt hastalıklarına, apse, çıban ve dolama gibi rahatsızlıklarına da iyi geldiği biliniyor. Akne ve iltihaplı sivilce tedavisinde, nasır, pişik ve böcek sokmalarında da kullanılıyor.

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