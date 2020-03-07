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Sınıra gelen papaz Yunan polisini kutsadı

Türkiye'nin kapıları açmasıyla, sınırına biriken göçmenlere gaz bombalarıyla müdahale eden Yunan polisi, sınıra gelen bir papaz tarafından kutsandı.

Haber Merkezi | 07.03.2020 - 15:26..
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Türkiye, Suriye'nin İdlib kentinde, Esad güçlerinin hain saldırısında askerlerimizin şehit olması üzerine yaşanan gelişmelerden sonra, Avrupa kapılarını göçmenlere açtı.

Yunan sınırına biriken göçmenler, sınırdan geçmek için günlerdir beklerken, her denemelerinde Yunan poisinin sert müdahalesiyle karşılaşıyor.

Papaz Yunan askerlerini kutsuyor VİDEO

KARADA VE DENİZDE YUNAN ZULMÜ DEVA MEDİYOR

Sınır hattını jiletli tellerle güçlendiren Yunan güçleri, denizde de göçmenlerin botlarını patlatarak, çocuk ve kadınları ölüme terk ediyor.

DİN ADAMLARINDAN DESTEK

Kara sınırındaki kalabalık göçmen gruplarını dışarda tutabilmek için, sürekli takviye kuvvet gönderen Yunan hükümetine, din adamlarından da destek geldi.

Sınıra gelen papaz Yunan polisini kutsadı

PAPAZ POLİS VE ASKERLERİ KUTSADI

Sınırdaki polisleri ziyaret eden bir papaz, görev yapan polis ve askerler için kısa bir ayin düzenledi. Papazın polis ve askerleri kutsadığı ayinin görüntüleri de sosyal medyadan paylaşıldı.

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