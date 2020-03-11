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Sınırda görev yapan personellerin izinleri iptal edildi

Türkiye Hudut ve Sahilleri Sağlık Genel Müdürlüğü, korona nedeniyle tüm sağlık çalışanlarının yıllık izinlerinin iptal edildiğini açıklayan bir bildiri yayınladı.

Haber Merkezi | 11.03.2020 - 08:48..
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Sınırda görev yapan personellerin izinleri iptal edildi

Sağlık Bakanlığı'na bağlı Türkiye Hudut ve Sahilleri Sağlık Genel Müdürlüğü tarafından, koronavirüs salgını nedeniyle bir karar alındı.

Müdürlük, personelin “ikinci bir emre kadar” yıllık izinlerinin iptal edildiğini bildirdi.

İZİNLER KORONAVİRÜS NEDENİYLE İPTAL

Genel Müdür Dr. Osman Kan imzasıyla yayınlanan yazıda, "COVID -19 salgını sebebiyle, Genel Müdürlüğümüz merkez ve taşra teşkikatında çalışan tüm personelin ikinci bir emre kadar yıllık izinleri iptal edilmiştir. Yıllık iznin bir sebebe binaen alınmış olması fark etmemektedir. 657 sayılı Kanunun 104’üncü maddesi çerçevesinde alınmış olan evlilik, ölüm, analık izni veya 105’inci madde çerçevesinde alınan refakat izni ve 108’inci madde çerçevesinde alınan aylık iznin iptali söz konusu değildir." denildi.

Sınırda görev yapan personellerin izinleri iptal edildi

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