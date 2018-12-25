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Sınırsız internette geri sayım

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan, geçen yıl mayıs ayında kademeli kaldırılan AKN uygulaması, 1 Ocak 2019 itibarıyla tamamen kalkacağını duyurdu.

AA | 25.12.2018 - 02:15..
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Bilgi ve iletişim teknolojilerinde yaşanan gelişmelere paralel olarak internet erişim hızı ve veri miktarının kullanıcılar için önemli göstergeler haline geldiğine işaret eden Turhan, AKN uygulamasıyla veri indirme hızının iyileştirilmesinin önem kazandığını vurguladı.

GEÇEN YIL MAYIS AYINDA KADEMELİ GEÇİŞ YAPILDI

Turhan, bu kapsamda limitsiz olarak tanıtılan paketlerde AKN veri miktarı ve AKN sonrası erişim hızında tüketici nezdinde şeffaflığın sağlanması amacıyla geçen yıl 1 Mayıs'ta kademeli geçiş yapıldığını, söz konusu uygulamayla sabit internet AKN paketlerinde 02.00-08.00 saatlerindeki internet kullanımlarını AKN'ye dahil etmemeye başladıklarını hatırlattı.

"ABONELER DİLEKÇE VERMEYECEK"

Kullanıcıların belirli bir kotayı aşması durumunda internet hızının yavaşlamasına neden olan AKN uygulamasının kaldırılması için altyapının geliştirildiğini ve kapasitenin artırıldığını belirten Turhan, şunları kaydetti:

"Kullanıcıların belirli bir kotayı aşması durumunda internet hızının yavaşlamasına neden olan ve geçen yıl mayıs ayında kademeli kaldırılan AKN uygulaması, 1 Ocak 2019 itibarıyla tamamen kalkacak. Böylece internet kullanımına sınırlama getirilmeyecek. AKN'nin kaldırılması dolayısıyla aboneler herhangi bir dilekçe vermeyecek."

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