Sinop'ta 20 bin liralık motosiklete 286 bin lira ceza kesildi

Sinop'un Erfelek ilçesinde trafik denetimi yapan ekipler, plakasız motosikletle seyir halinde olan sürücüye dur ihtarında bulundu.

İhtara uymayarak kaçmaya çalışan 16 yaşındaki R.Ö., kısa sürede ekiplerce yakalandı.

Yapılan kontrolde sürücünün ehliyetsiz olduğu ve kullandığı motosikletin plakasız olduğu belirlendi.

20 BİN LİRALIK MOTOSİKLETE 286 BİN LİRA CEZA

Trafik kurallarını ihlal ettiği tespit edilen sürücüye çeşitli maddelerden toplam 286 bin lira idari para cezası kesildi.

Motosiklet ise trafikten men edilerek otoparka çekildi.

Kesilen cezaya tepki gösteren R.Ö., motosikletinin değerinin yaklaşık 20 bin lira olduğunu belirterek, "Ben bu cezayı nasıl ödeyeceğim? Cezanın düşürülmesini istiyorum" dedi.