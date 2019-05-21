taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
6.0612
Euro
6.7743
Altın
1285.11
Borsa
87435.3
Gram Altın
250.514

Sinop’u sis aldı

Sabah saatlerinde aniden bastıran sis, hayatı olumsuz etkiledi. Sis nedeniyle sürücüler, zor anlar yaşadı.

İHA | 21.05.2019 - 11:35..
  1. Haberler
  2. Yaşam
Whatsapp ile paylaş

Hava sıcaklığının gün içinde ani iniş çıkış gösterdiği Sinop şehir merkezinde, sabah saatlerinde bazı bölgelerde etkili olan sis, sürücülere zor anlar yaşatsa da görsel bir şölen sundu.

GÖRÜŞ MESAFESİ 20 METRENİN ALTINA DÜŞTÜ

Son birkaç gündür hava sıcaklığının mevsim normalleri üzerinde seyrettiği Sinop’ta, bugün sabah saatlerinde aniden bastıran sis kenti etkisi altına aldı. Görüş mesafesinin 20 metrenin altına düştüğü kentte, özellikle sürücüler zor anlar yaşadı. Sis, drone ile havadan görüntülendi.

Sinop’u sis aldı

Sinop’u sis aldı

Sinop’u sis aldı

Sinop’u sis aldı

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Çakarlı aracı durduran polise soruşturma kaldırıldı

Çakarlı aracı durduran polise soruşturma kaldırıldı

345
Sarar çifti yaşadıkları hırsızlık olayını anlattı

Sarar çifti yaşadıkları hırsızlık olayını anlattı

73
Türk-İş grev çağrısı yaptı

Türk-İş grev çağrısı yaptı

184
Elif Şafak imla kuralına dikkat çekerken yanlış yazdı

Elif Şafak imla kuralına dikkat çekerken yanlış yazdı

128
Trump'ın savaş itirafı

Trump'ın savaş itirafı

68
Aleyna Tilki’den Los Angeles pozu

Aleyna Tilki’den Los Angeles pozu

103
Galatasaray Ryan Babel'i transfer etti

Galatasaray Ryan Babel'i transfer etti

78
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM
[+] Görüş bildir