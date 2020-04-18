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Sır Barajı'nda sular siyaha büründü

Sanayi tesislerinin kimyasal atıkları nedeniyle Sır Barajı'nda korkunç görüntüler ortaya çıktı.

Haber Merkezi |
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Sır Barajı'nda sular siyaha büründü

Görüntüler Kahramanmaraş'taki Sır Barajı'ndan...

Sanayi tesislerinin kimyasal atıklarının baraj sularına karışması nedeniyle, sular siyaha büründü.

Ortaya çıkan korkunç görüntüleri, CHP Kahramanmaraş Milletvekili Ali Öztunç Twitter hesabından paylaştı.

SUÇ DUYURUSUNDA BULUNACAĞIM

CHP'li vekil, "Bu çevre katliamının sorumluları sadece fabrikalar değil aynı zamanda duyarsız kalan kamu görevlileridir. Bu nedenle bu kamu görevlileri hakkında da suç duyusunda bulunacağım. Bunu yapmaya mecbur bırakıldım maalesef." ifadelerini kullandı.

Sır Barajı'nda sular siyaha büründü

Sır Barajı'nda sular siyaha büründü

Sır Barajı'nda sular siyaha büründü

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