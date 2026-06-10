Sıradan bir kazı sanıyorlardı: Altından 700 yıllık hem cami hem şebeke çıktı

Mısır’ın başkenti Kahire’de yürütülen arkeolojik kazılar, kentin orta çağ dönemindeki kentsel ve hidrolik mühendisliğine ışık tutan muazzam bir keşfe sahne oldu.

Selahaddin Eyyubi Kalesi'nin hemen yakınındaki tarihi Arab al-Yasar ve al-Hattaba mahallelerinde çalışan uzmanlar, Memlük dönemine (1250-1517) ait devasa bir su şebekesi ile yer altından kalan tarihi yapılar keşfetti.

Mısır Turizm ve Tarihi Eserler Bakanlığı ile Fransız Doğu Arkeolojisi Enstitüsü’nün ortak projesi kapsamında yürütülen kazılar, yüzyıllar boyunca askeri ve idari gücün merkezi olan kalenin su ihtiyacının nasıl karşılandığına dair tarihi ezberleri bozacak nitelikte.

Devasa kuyular ve su çarkları bulundu

Taş bloklarla örülmüş 8 ve 10 metre derinliğinde iki büyük kuyu ile bunlara bağlı 4 adet su çarkı ve taş kanallar bulundu. Hayvan gücüyle çalışan bu sistemin, yüksekte yer alan Selahaddin Kalesi'ne su taşımak için kurulan şebekenin tarihi kaynaklarda geçmeyen kayıp son halkası olduğu tahmin ediliyor.

Kazılarda mihrabı, kıble duvarı, kemerleri ve orijinal taş zemini neredeyse tamamen korunmuş Memlük dönemine ait bir cami kalıntısı ortaya çıkarıldı.

Toprağın altından çıkan sadece su şebekesi değil

Kazılarda mihrabı, kıble duvarı, kemerleri ve orijinal taş zemini neredeyse tamamen korunmuş Memlük dönemine ait bir cami kalıntısı ortaya çıkarıldı.

Caminin yakınında Erken İslam dönemine kadar uzanan mezarlar; alanda ise Memlük ve Osmanlı dönemlerine ait madeni paralar, mühürler, mücevherler, seramik kaplar ve 19. yüzyıldan kalma silah parçaları bulundu.

UNESCO Dünya Mirası Listesi’ndeki Tarihi Kahire'nin altında bulunan bu gizli mühendislik harikası, üç boyutlu dijitalleme teknikleriyle kayıt altına alınıyor. Uzmanlar, kazılar ilerledikçe kalenin içine suyun nasıl dağıtıldığına dair yeni bağların çözüleceğini belirtiyor.