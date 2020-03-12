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Sırbistan Cumhurbaşkanı öksürük krizine girdi

Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic, basın toplantısında, koronavirüs önlemleri hakkında bilgi verdiği sırada öksürük krizine girdi. O anlar kameralara yansıdı.

AA & Ensonhaber | 12.03.2020 - 20:22..
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Koronavirüs, Çin'in Vuhan şehrinde ortaya çıktıktan sonra, dünyaya yayılarak etkisi altına aldı.

Çin başta olmak üzere İtalya, İran ve Asya ülkelerinde yüzlerce ölüme eden olan virüs, bazı ülkelerde de yöneticilere kadar bulaştı.

Avrupa'da etkisini artıran koronavirüs için bütün ülkeler alarma geçti. Bütün önlemlere rağmen, Avrupa'da da yöneticilere kadar bulaşan virüsün yarattığı panik devam ediyor.

Sırbistan Cumhurbaşkanı öksürük krizine girdi VİDEO

CANLI YAYINDA ÖKSÜRÜK KRİZİNE GİRDİ

Son olarak Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic, ülkesinin koronavirüs için aldığı önlemleri anlatmak için basın mensuplarının karşısına geçti.

Vucic, konu hakkında açıklamalar yaptığı sırada öksürük krizine girdi.

O anlar kameralara yansırken, Sırbistan halkının tedirginliğinin de arttığı yönünde yorumlar yapıldı.

Sırbistan Cumhurbaşkanı öksürük krizine girdi

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