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Sırbistan hudut kapılarında Türk polisine görev

Sırbistan hudut kapılarında Türk vatandaşlarının iş ve işlemlerini kolaylaştırmak için görevlendirilen bir emniyet müdürü ve 10 polis memuru Sırbistan'a uğurlandı.

AA | 13.06.2019 - 19:50..
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Sırbistan hudut kapılarında Türk vatandaşların sıkıntı yaşamaması adına önemli bir adım atıldı.

Türkiye'den görevlendirilen bir emniyet müdürü ve 10 polis memuru Sırbistan'a uğurlandı.

İŞ VE İŞLEMLER KOLAYLAŞTIRILACAK

Emniyet Genel Müdürlüğü'nden  yapılan yazılı açıklamaya göre, "Sırbistan Sıla Yolu Projesi" kapsamında Sırbistan’ın hudut kapılarında Türk vatandaşlarının iş ve işlemlerinin daha kolay ve güvenli bir şekilde sağlanması için personel görevlendirildi.

Sırbistan hudut kapılarında Türk polisine görev

EMNİYET GENEL MÜDÜRÜ UĞURLADI

Görevlendirilen emniyet personeli, yola çıkmadan önce Emniyet Genel Müdürü Celal Uzunkaya’yı makamında ziyaret etti ve Uzunkaya tarafından uğurlandı.

BAKANLAR KONFERASINDA KARAR ALINDI

Budapeşte Süreci 6. Bakanlar Konferansı kapsamında Sırbistan’ın hudut kapılarında Türk polisinin görevlendirilmesi kararı alınmıştı.

Sırbistan hudut kapılarında Türk polisine görev

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