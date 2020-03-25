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Sırbistan'da mahsur kalan 148 Türk İstanbul'a geliyor

Sırbistan'ın koronavirüs salgınını önlemek amacıyla aldığı tedbirler nedeniyle, bu ülkede mahsur kalan ve Türkiye'ye dönmek isteyen 148 Türk vatandaşı tahliye edildi.

AA | 25.03.2020 - 12:44..
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Türkiye'nin Belgrad Büyükelçisi Tanju Bilgiç, Sırbistan'ın geçen hafta hava yolu seferlerini durdurmasının ardından çok sayıda Türk vatandaşının, burada mahsur kaldığını söyledi.

Bilgiç, "Bu vatandaşlarımızın listesini topladık. Sırp makamlarının Türkiye'ye bir uçak göndereceğini öğrendiğimizde sorunun çözümüne ilişkin bize de bir fırsat penceresi doğdu." dedi.

Sırbistan'da mahsur kalan 148 Türk İstanbul'a geliyor

14 GÜNLÜK KARANTİNAYA ALINACAKLAR

Büyükelçiliğe başvuran 148 vatandaşın bugün ücretsiz bir şekilde İstanbul'a gönderildiğini aktaran Bilgiç, salgına karşı alınan önlemler çerçevesinde bu kişilerin Türkiye'de 14 günlük karantinaya gireceklerini ifade etti.

Sırbistan'da mahsur kalan 148 Türk İstanbul'a geliyor

"BİRAZ TEDİRGİNDİK, ÇOK MUTLUYUZ"

İstanbul'a giden yolculardan Özgür Baran Oflaz, Sırbistan'da kısmi sokağa çıkma yasağı başta olmak üzere salgınla mücadelede kapsamlı tedbirler alındığını söyleyerek, "Ülkemize dönemedik. Biraz tedirgindik. Şimdi dönüyoruz. Çok mutluyuz." dedi.

Sırbistan'da mahsur kalan 148 Türk İstanbul'a geliyor

"DÜN AKŞAM HABER GELDİ"

Belgrad'daki bir inşaat firmasında çalışan Mehmet Artış ise 10 gündür firmalarının tahsis ettiği bir otelde karantina koşullarında kaldığını belirterek, "Türkiye'ye dönmek için başvurduk. Yeterli sayı olduğunda döneceğimizi söylediler. Dün akşam da haber geldi." diye konuştu.

Yolculardan Ahmet Artış da Türkiye'ye dönmek istediklerini vurgulayarak, tahliyenin yapılmasını sağlayan devlet yetkililerine teşekkür etti.

Sırbistan'da mahsur kalan 148 Türk İstanbul'a geliyor

SIRBİSTAN VATANDAŞLARI DA ÜLKELERİNE GERİ DÖNECEK

Türk vatandaşlarını İstanbul'a götüren Air Serbia uçağının, Türkiye'deki Sırbistan vatandaşlarını da ülkelerine getireceği öğrenildi.

Sırbistan'da mahsur kalan 148 Türk İstanbul'a geliyor

303 KİŞİYE VİRÜS BULAŞTI

Bu arada, koronavirüs tedbirleri kapsamında daha önce OHAL ilan edilen Sırbistan'da virüs bulaşan sayısı 303'e çıkarken, can kaybı da 4 oldu.

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