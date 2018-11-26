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Sırbistan'ın 440 yıllık Osmanlı hamamı

Mohaç Meydan Muharebesi'nin ardından Osmanlı himayesine giren Sırbistan Baç'ta 1578 yılında inşa edilen hamam, Voyvodina bölgesindeki tek Osmanlı hamamı olma özelliğini taşıyor.

Haber Merkezi | 26.11.2018 - 09:06..
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Aradan geçen 440 yıla rağmen bugün de büyük oranda ayakta kalmayı başaran tarihi hamam, Evliya Çelebi'nin Seyahatnamesi'nde de Osmanlı'nın Sırbistan'daki varlığının en önemli miraslarından biri olarak gösteriliyor.

Baç Ulusal Kütüphanesi Küratörü Vesna Glavocevic, 1578 yılında inşa edilen hamamın büyük bir bölümünün bugüne dek korunduğunu söyledi.

Sırbistan'ın 440 yıllık Osmanlı hamamı

KADIN VE ERKEKLER AYRI ZAMANLARDA KULLANDI

Hamamla ilgili ilk bilgilerin 16. yüzyıla ait arşivlerde mevcut olduğunu aktaran Glavocevic, "Hamam, erkek ve kadınlar tarafından ayrı zamanlarda kullanılan tek bir bölümden oluşuyor. Girişinde soyunma odaları bulunuyordu. Hamamın günümüze ulaşan su boruları seramikten yapılmış. Biri küçük diğer büyük iki tane de halvet bölümü mevcut" ifadelerini kullandı.

Sırbistan'ın 440 yıllık Osmanlı hamamı

EĞLENCE MERKEZİ OLARAK KULLANILMIŞ

Birinci Dünya Savaşı'nın ardından da hamamın aslına uygun olarak korunduğunu anlatan Glavocevic, İkinci Dünya Savaşı ile buradaki Osmanlı mirası eserlerin partizanlar tarafından eğlence mekanı haline getirildiğini söyledi.

Glavocevic, hamamda zaman içerisinde hasarlar oluşmaya başladığını kaydederek, Baç'ın Yüzyılı Projesi kapsamında 440 yıllık hamamın korunması gerektiğine dikkat çekildiğini dile getirdi.

Sırbistan'ın 440 yıllık Osmanlı hamamı

Sırbistan'ın 440 yıllık Osmanlı hamamı

Sırbistan'ın 440 yıllık Osmanlı hamamı

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