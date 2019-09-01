Şirketlerin İngiltere'den kaçışı hız kazandı

İngiltere'de işler iyi gitmiyor.

Boris Johnson'ın başbakanlık görevine gelmesiyle Brexit sürecini hızlandırdı.

Başbakan Johnson, anlaşmalı ya da anlaşmasız olarak 31 Ekim'de kesin olarak Avrupa Birliği'nden ayrılacaklarını her fırsatta dile getirmeye başladı.

Avrupa Birliği ile İngiltere'nin yollarını ayıracak olması, Londra merkezli şirketlerde endişeye neden oldu.

Sürecin sonuna yaklaşılmasıyla şirketlerin merkezleri İngiltere'nin dışına taşınmaya başladı.

300 ŞİRKET HOLLANDA'YA KAÇTI

Bu kapsamda 300'den fazla şirket Hollanda'nın başkenti Amsterdam'a taşındı.

MALTA'YI TERCİH EDENLER..

Londra'daki şirketlerin birçoğunun tercihi de düşük vergi sistemine sahip olan Malta oldu.

Malta'da hayatın Londra'dan pek de farklı olmayışı bu tercihin artmasına neden oluyor. Öyle ki, Malta'da da İngiltere'de olduğu gibi trafik soldan ilerliyor.

ALMANYA-FRANKFURT

Londra'dan ayrılan şirketlerin bir başka tercihi ise Almanya.

Frankfurt'un stratejik konumu nedeniyle 100'den fazla şirket kente taşındı.