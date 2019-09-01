taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
5.8313
Euro
6.4087
Altın
1520.47
Borsa
96718.48
Gram Altın
285.097

Şirketlerin İngiltere'den kaçışı hız kazandı

Brexit süreci nedeniyle endişeye kapılan Londra merkezli şirketler; Hollanda, Malta ve Almanya'ya taşınmaya başladı. Sayı günden güne artıyor.

Haber Merkezi | 01.09.2019 - 08:50..
  1. Haberler
  2. Dünya
Whatsapp ile paylaş
Şirketlerin İngiltere'den kaçışı hız kazandı

İngiltere'de işler iyi gitmiyor.

Boris Johnson'ın başbakanlık görevine gelmesiyle Brexit sürecini hızlandırdı.

Başbakan Johnson, anlaşmalı ya da anlaşmasız olarak 31 Ekim'de kesin olarak Avrupa Birliği'nden ayrılacaklarını her fırsatta dile getirmeye başladı.

Avrupa Birliği ile İngiltere'nin yollarını ayıracak olması, Londra merkezli şirketlerde endişeye neden oldu.

Sürecin sonuna yaklaşılmasıyla şirketlerin merkezleri İngiltere'nin dışına taşınmaya başladı.

300 ŞİRKET HOLLANDA'YA KAÇTI

Bu kapsamda 300'den fazla şirket Hollanda'nın başkenti Amsterdam'a taşındı.

MALTA'YI TERCİH EDENLER..

Londra'daki şirketlerin birçoğunun tercihi de düşük vergi sistemine sahip olan Malta oldu.

Malta'da hayatın Londra'dan pek de farklı olmayışı bu tercihin artmasına neden oluyor. Öyle ki, Malta'da da İngiltere'de olduğu gibi trafik soldan ilerliyor.

ALMANYA-FRANKFURT

Londra'dan ayrılan şirketlerin bir başka tercihi ise Almanya.

Frankfurt'un stratejik konumu nedeniyle 100'den fazla şirket kente taşındı.

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Hollanda'da düğün konvoyuna müdahale eden polisi dövdüler

Hollanda'da düğün konvoyuna müdahale eden polisi dövdüler

154
Galatasaraylı ve Beşiktaşlılardan maçın hakemine tepkiler

Galatasaraylı ve Beşiktaşlılardan maçın hakemine tepkiler

147
ABD'de alışveriş merkezinde silahlı saldırı

ABD'de alışveriş merkezinde silahlı saldırı

40
İş yeri sahibinden altın çalan zanlıya: Köpek yapmaz bunu

İş yeri sahibinden altın çalan zanlıya: Köpek yapmaz bunu

40
Dominik Cumhuriyeti, Ankara'da büyükelçilik açtı

Dominik Cumhuriyeti, Ankara'da büyükelçilik açtı

24
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan balıkçılara müjde

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan balıkçılara müjde

31
Abdullah Avcı: Bu oyunla sonraki maçları kazanabiliriz

Abdullah Avcı: Bu oyunla sonraki maçları kazanabiliriz

19
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM
[+] Görüş bildir