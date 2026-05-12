Şırnak semalarında akbaba sürüsü görüntülendi

Şırnak’ta doğada nadir rastlanan görüntülerden biri yaşandı. Merkeze bağlı Özveren köyü yakınlarında hem gökyüzünde süzülen hem de arazi üzerinde toplu halde bulunan onlarca akbaba, bölgedeki vatandaşlarda şaşkınlık oluşturdu. Sürü halinde hareket eden akbabaların görüntüleri cep telefonu kameralarıyla kaydedildi.

AKBABALAR YERLEŞİM YERİNE YAKIN NOKTADA GÖRÜLDÜ

Özveren köyü çevresinde görülen akbabaların, yerleşim alanına oldukça yakın noktalarda dolaşması dikkat çekti. Görüntülerde bazı akbabaların arazide beklediği, bazılarının ise gökyüzünde geniş daireler çizerek uçtuğu görüldü.

Vatandaşlar, bölgede aynı anda bu kadar fazla akbabayı ilk kez gördüklerini ifade etti. Özellikle sürü halinde hareket eden kuşların oluşturduğu görüntü kısa sürede çevrede merak konusu oldu.

CEP TELEFONU KAMERASIYLA KAYDEDİLDİ

Bölgeden geçen vatandaşlar tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedilen görüntülerde, onlarca akbabanın arazi üzerinde toplandığı ve zaman zaman topluca havalandığı anlar yer aldı. Görüntüler sosyal medyada da ilgi gördü.

DOĞAL YAŞAMIN DİKKAT ÇEKEN GÖRÜNTÜLERİNDEN BİRİ

Uzmanlar, akbabaların doğadaki ekolojik denge açısından önemli canlılar arasında yer aldığını belirtirken, özellikle kırsal alanlarda toplu şekilde görülebileceklerini ifade ediyor. Şırnak kırsalında kaydedilen görüntüler ise bölgedeki doğal yaşamın dikkat çeken örneklerinden biri olarak değerlendirildi.