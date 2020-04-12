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Şırnaklı öğrenciler masket üretimine başladı

Silopi ilçesinde Yenişehir Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileri yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına karşı maske ihtiyacını gidermek için çalışıyor.

AA |
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Şırnaklı öğrenciler masket üretimine başladı

İl Milli Eğitim Müdürlüğünün talebi üzerine harekete geçen Yenişehir Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi moda tasarım bölümü kız öğrencileri maske üretimine başladı.

İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünce temin edilen kumaşlar öğrenci ve usta öğreticiler tarafından maske haline getiriliyor.

Şırnaklı öğrenciler masket üretimine başladı

"MİNİMUM BİN MASKEYLE ÜRETİME HAZIRIZ"

Günlük bin adet üretilen maskeler, ihtiyaç halinde kamu kurum ve kuruluşlarına dağıtılacak. Öğrencilerin ürettiği maskelerin vatandaşlara, kamu kurum ve kuruluşlara ücretsiz bir şekilde dağıtmayı planladıklarını kaydeden İlçe Milli Eğitim Müdürü Sait Uysal, günlük minimum bin maskeyle üretime hazır olduklarını söyledi.

Öğrencilerden Zelal Tayboğa, hastalığa karşı maske ürettiklerini belirterek, "İnşallah bu hastalık azalır. Sizler evden çıkmayın bizler maske üretelim" dedi.

Şırnaklı öğrenciler masket üretimine başladı

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