Şırnak'ta 14 yaşındaki çocuğun sosyal medya paylaşımı harekete geçirdi

Şırnak'ta 14 yaşındaki çocuğun sosyal medya paylaşımı ekipleri harekete geçirdi.

Edinilen bilgilere göre, dün hakkında kayıp müracaatı bulunan B.B.B., kaybolmadan önce sosyal medya platformu Snapchat'te bir paylaşımda bulundu.

"ARTIK BEN OLMAYACAĞIM"

Şüpheli, "Bildiğiniz üzere artık ben olmayacağım. Birkaç saat sonra kalıcı olarak ben yokum. Atacağım son snapte bu" ifadelerinin yer aldığı bir video paylaştı.

Paylaşımın ardından ailesinin ihbarı üzerine Şırnak İl Emniyet Müdürlüğü alarma geçti.

EKİPLER HAREKETE GEÇTİ

İl Emniyet Müdürü Volkan Sazak'ın bizzat koordine ettiği çalışmalarda, 20 ekip, yaya devriyeleriyle birlikte toplam 89 polis gece boyunca kentin dört bir yanında arama yaptı.

Metruk binalar, parklar, boş araziler ve şüpheli görülen tüm noktalar tek tek kontrol edilirken, il merkezi giriş ve çıkışları da güvenlik güçlerince kontrol altına alındı.

SAĞ OLARAK BULUNDU

Polis ekiplerinin saatler süren titiz çalışması sonucunda B.B.B., bugün sabah saat 06.00 sıralarında merkez Gündoğdu Mahallesi 1243. Sokak üzerinde bulunan boş bir inşaatta sağ olarak bulundu.

AİLESİNE TESLİM EDİLDİ

Yapılan ilk kontrollerde çocuğun sağlık durumunun iyi olduğu ve herhangi bir olumsuzluğa rastlanmadığı öğrenildi.

Gece boyunca sürdürülen koordineli çalışma sayesinde kayıp çocuk sağ salim bulunarak ailesine teslim edildi.

"TÜM İMKANLAR SEFERBER OLDU"

Şırnak İl Emniyet Müdürlüğü, vatandaşların huzur ve güvenliği için kayıp şahıs olaylarında tüm imkanların seferber edildiğini belirterek, benzer durumlarda ihbarların vakit kaybetmeden 112 Acil Çağrı Merkezi ve güvenlik birimlerine bildirilmesinin önemine dikkat çekti.