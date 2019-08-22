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Şırnak'ta 3 askerimiz şehit oldu

PKK'lı teröristlerle çıkan çatışmada şehit olan 3 askerimizin haberleri ailelerine ulaştı.

Haber Merkezi | 22.08.2019 - 10:22..
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Şırnak'ın Silopi ilçesine bağlı Körseli Köyü kırsalında PKK'lı teröristlerle çıkan çatışmada Jandarma Uzman Çavuşlar Ayhan Yanık (26), Mehmet Uçar (28) ve Muhammet Ferdi Güntekin (27) şehit oldu, 1 asker de yaralandı.

3 İLE ŞEHİT ATEŞİ DÜŞTÜ

Şehit olan askerlerimizin acı haberi ailesine ulaştırıldı.

TERÖRİSTLER ÖLDÜRÜLDÜ

Öte yandan Mardin'in Savur ilçesi kırsalında düzenlenen operasyonda da PKK'lı 3 terörist silahlarıyla etkisiz hale getirildi.

2 AY ÖNCE EVLENMİŞTİ

Şehit Jandarma Uzman Çavuş Ayhan Yanık'ın acı haberi Adıyaman merkeze bağlı Bağpınar Köyü'ndeki ailesine verildi. Şehit Yanık, bugün öğle namazını müteakip Yeni Mezarlık Camisi'nde yapılacak tören sonrası Adıyaman Şehitliği'nde toprağa verilecek.

Şırnak'ta 3 askerimiz şehit oldu

Yaklaşık 3 yıldır uzman çavuş olan Yanık'ın 2 ay önce evlendiği ve iki erkek kardeşinin de uzman çavuş olduğu bildirildi.

Şırnak'ta 3 askerimiz şehit oldu

28 YAŞINDA ŞEHİT OLDU

Şehit Jandarma Uzman Çavuş Mehmet Uçar'ın memleketi Hatay'ın Antakya ilçesinde baba evine ateş düştü. Şehit Uçar, bugün öğle namazına müteakip düzenlenecek tören ile Antakya Şehitliği'nde defnedilecek.

Bekar olduğu bildirilen 28 yaşındaki şehidin, yarın öğle vakti kılınacak cenaze namazının ardından Antakya Mezarlık Kompleksi'nde toprağa verileceği bildirildi.

Şırnak'ta 3 askerimiz şehit oldu

9 GÜN SONRA KIZININ DOĞUM GÜNÜNÜ KUTLAYACAKTI

Şehit Jandarma Uzman Çavuş Muhammet Ferdi Güntekin'in şehadet haberi de Erzurum Palandöken'deki baba evine ve İzmir Buca'daki ailesinin yanında bulunan eşi Ezgi Güntekin'e verildi. Şehit Güntekin'in 3 yaşına girecek olan kızı Mina'nın 9 gün sonra doğum gününü kutlamaya hazırlandığı bildirildi. Şehit Güntekin, bugün öğle vakti Narmanlı Camisi'nde kılınacak cenaze namazının ardıdan Dumlu Şehitliği'nde defnedilecek.

Şırnak'ta 3 askerimiz şehit oldu

Şırnak'ta 3 askerimiz şehit oldu

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