Şırnak'ta 300 yıllık 'adarok' geleneği mayısta yapıldı

Şırnak’ta yüzyıllardır sürdürülen ve baharın gelişiyle özdeşleşen “Adarok” etkinliği, bu yıl yağışların etkisiyle mart yerine mayıs ayında gerçekleştirildi. Cudi Dağı ile Bestler Dereler arasındaki Besta bölgesinde düzenlenen buluşmada binlerce kişi aynı sofrada bir araya geldi, yöresel yemekler paylaşıldı ve geleneksel kültür yaşatıldı.

BİN YILLIK GELENEĞİN GÖLGESİNDE BAHAR BULUŞMASI

Her yıl mart ayında düzenlenen ancak bu kez yoğun yağışlar nedeniyle ertelenen etkinlikte, Türkiye’nin farklı illerinden gelen Şırnaklılar Besta bölgesinde buluştu. Büyük kazanlarda pişirilen yemekler, metrelerce uzunluktaki yer sofralarında katılımcılara ikram edildi. Etkinlik boyunca yaşlılar sohbet ederek geçmişi yad ederken gençler halay çekti, çocuklar ise doğada vakit geçirdi.

“YAĞIŞLAR NEDENİYLE MAYISA ERTELEDİK”

Balveren beldesinde uzun yıllardır imamlık yapan Mehmet Nuri Atak, etkinliğin köklü geçmişine dikkat çekerek şunları söyledi:

"Biz her yıl 21 Mart’ta geliriz buraya. Bu yıl yağışlar fazla olduğu için erteledik. Burada halkla oturur, muhabbet eder, oyunlar izler, sonra namazımızı kılıp yemeğimizi yeriz. 300 yıllık bir gelenek yaşatılıyor."

KÜLTÜREL MİRASIN KUŞAKLARA AKTARILMASI

Etkinliğe katılan Hacer Fidan ise Adarok’un nesiller arası bir köprü olduğunu belirterek, “Bu dedelerimizden kalan bir kültür. Biz bunu yaşatmaya ve çocuklarımıza aktarmaya devam edeceğiz.” dedi.

KÜSKÜNLERİN BARIŞTIĞI, TOPLUMUN BİR ARAYA GELDİĞİ GELENEK

Şırnak Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Abdurrahim Alkış, etkinliğin sadece bir kutlama değil aynı zamanda toplumsal birliktelik zemini olduğunu vurguladı. Alkış, “Bu etkinlikte köyden dışarı gidenler bir araya gelir, küskünler barıştırılır ve bir yılın muhasebesi yapılır. 300 yıllık bu gelenek toplumsal hafızayı canlı tutuyor.” ifadelerini kullandı.

Adarok etkinliği, binlerce kişinin katılımıyla bu yıl da kültürel dayanışma, birlik ve baharın gelişini simgeleyen güçlü bir buluşmaya sahne oldu.