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Şırnak'ta başlık parası kaldırıldı

Şırnak’ta 10 bin nüfusa sahip Batuyan aşireti ile ileri gelenler, yeni evlenecek çiftlerin zorlanmaması için başlık parasını kaldırma kararı aldı.

İHA | 24.02.2020 - 20:16..
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Şırnak’ın Kumçatı beldesinde başlık parasını bulamadığı için intihar eden Yahya Baran’ın ardından aileler yeni evlenecek çiftlere kolaylık getirmek için yeni bir adım attı.

10 bin nüfusa sahip Batuyan aşireti ile beldenin ileri gelen aileleri, yıllardır süren başlık parası geleneğini kaldırarak çiftlerin üzerlerindeki yükü kaldırdı.

Aşiret ve ailelerin aldığı kararla ilgili konuşan Nasırhan Mahalle muhtarı Nezir Bertan, belediye başkanı, muhtarlar, imam ve ileri gelenlerin öncülüğünde karar aldıklarını söyledi.

Şırnak'ta başlık parası kaldırıldı

"ÇOĞU GENCİMİZ EVLENEMİYORDU"

Bertan, "Eskiden bir nişan için en az 15 hayvan kesilirdi, bu da yaklaşık 20 bin liraya tekabül ediyordu. Düğün yaptığımızda bu hayvan sayısı 30’a çıkıyordu. Bu masraf 50 bin civarındaydı. Nişanı kaldırdık, o masraf düğün sahibine kaldı. Artı bizim gençlerde evlenme çağını çoğu geçti. Altın fiyatları çok yüksek olduğundan dolayı, çoğu gencimiz evlenemiyordu. Alınan altın fiyatları 160-170 bine kadar çıkıyordu. Geçenlerde bir gencimiz intihar etti. Çok üzüldük ve biz kalktık bu kararı aldık. Aldığımız bu karara herkes çok sevindi. Parası olan isterse gitsin bir kilo altın alıp getirsin taksın. Ama fakirler için, durumu olmayan için bu kararı almış bulunmaktayız. Şu an düşürmemize rağmen altın fiyatları 50 bini buluyor" dedi.

KUYUMCULAR ALINAN KARARDAN MEMNUN

Beldede kuyumculuk yapan İsa Atabey isimli esnaf ise ailelerin aldığı kararın çok yerinde olduğunu söyledi. Atabey, "Şu ana kadar bize yansıyan bir durum yok. Eskiden 100 bin civarı gidiyordu. Şu an aileler 30 bin civarında kârdalar, henüz karar için erken. Baharın gelmesiyle düğün sezonu açılınca olacağına inanıyoruz" diye konuştu.

Şırnak'ta başlık parası kaldırıldı

"GENÇLER İÇİN GÜZEL HABER"

Ahmet Saltan da ailelerin aldığı karara çok olumlu baktıklarını söyledi. Saltan, "Bütün gençler için çok güzel bir haber oldu. Dilerim bu karar sayesinde evlenmek isteyen bütün gençler evlenirler" şeklinde konuştu.

BAŞLIK PARASI GİTTİ SINIRLI ALTIN GELDİ

Aşiretler ve kentin ileri gelenlerinin imzasının bulunduğu yazıda, başlık parası, nişan kaldırıldı. Gelinlik, İslami usul ve esaslara göre alınması ve bir çift altın bilezik, 75 santimetre altın zincir, 1 altın küpe ve 2 adet altın yüzük alınması kararlaştırıldı.

Şırnak'ta başlık parası kaldırıldı

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