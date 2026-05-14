Şırnak'ta freni boşalan tır, alev topuna döndü: Sürücü kabinde can verdi

Şırnak’ta meydana gelen trafik kazası, korkunç bir can kaybıyla sonuçlandı. Cizre ilçesinde rampadan inerken freninin boşaldığı öne sürülen toz kömür yüklü tır kontrolden çıkarak devrildi. Kazanın ardından kısa sürede alevlere teslim olan araçta sıkışan sürücü, çevredeki vatandaşların ve ekiplerin tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı.

Olay, ilçeye bağlı Cumhuriyet Mahallesi Bozalan mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Aslan Cevher yönetimindeki 01 YH 597 plakalı tır, seyir halindeyken sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıktı.

FRENİN BOŞALDIĞI İDDİA EDİLDİ

İddiaya göre, rampadan aşağı indiği sırada fren sistemi arızalanan ağır tonajlı araç, hızla savrularak devrildi. Devrilmenin etkisiyle tırdan yükselen alevler kısa sürede tüm aracı sardı.

Kazayı gören çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Yangına müdahale eden ekipler, alevleri kontrol altına almak için yoğun çaba harcadı.

SÜRÜCÜ ARAÇTA SIKIŞTI

Ancak tırın kabin bölümünde sıkışan sürücü Aslan Cevher, çıkan yangından kurtulamadı. Alevlerin arasında kalan sürücünün olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi.

Yangının söndürülmesinin ardından Cevher’in cansız bedeni bulunduğu yerden çıkarılarak otopsi işlemleri için hastane morguna kaldırıldı.

Kazanın ardından olay yerinde güvenlik önlemi alan polis ekipleri, tırın fren sisteminde yaşandığı belirtilen arızaya ilişkin teknik inceleme başlattı.

Yetkililer, kazanın kesin nedeninin yapılacak detaylı incelemenin ardından netlik kazanacağını bildirdi.