Şırnak'ta girdiği derede akıntıya kapılan genç hayatını kaybetti

Şırnak'ta Merkez ilçeye bağlı Güneyce Köyü’nde Vefa Yıldırım ile arkadaşı, serinlemek amacıyla köyden geçen dereye girdi.

Bir süre sonra akıntıya kapılan iki arkadaştan Vefa Yıldırım suda kaybolurken, arkadaşı kendi imkanlarıyla sudan çıkmayı başardı.

TÜM MÜDAHALELERE RAĞMEN KURTARILAMADI

İhbar üzerine bölgeye AFAD, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekiplerin çalışması sonucu sudan çıkarılan Yıldırım’ın kalbinin durduğu belirlendi. Sağlık ekiplerinin olay yerinde yaptığı kalp masajının ardından ambulansla Şırnak Devlet Hastanesi’ne kaldırılan genç, doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı.

Vefa Yıldırım’ın cenazesi otopsi işlemleri için hastane morguna götürülürken, jandarma olayla ilgili soruşturma başlattı.