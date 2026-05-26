Şırnak’ta iki aile arasında taşlı, sopalı ve bıçaklı kavga: 8 yaralı

Cizre ilçesinde, akraba oldukları belirtilen iki aile arasında taş, sopa ve bıçakların kullanıldığı kavgada 8 kişi yaralandı. Olayla ilgili 17 şüphelinin gözaltına alındığı öğrenildi.

Şırnak'ın Cizre ilçesinde akraba iki aile arasında henüz bilinmeyen tartışma çıktı.

Tartışma, kısa sürede büyüyerek taşlı, sopalı ve bıçaklı kavgaya dönüştü.

8 KİŞİ YARALANDI

Kavga sırasında ailelerden toplam 8 kişi yaralandı.

İhbarla olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

YARALILAR HASTANEYE KALDIRILDI

Polis, tarafları biber gazı kullanarak ayırdı.

Yaralılar, sağlık ekibinin müdahalesinin ardından çevredeki hastanelere kaldırılarak tedaviye alındı.

17 ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI

Olayla ilgili 17 şüpheli gözaltına alındı.

Şüphelilerin emniyetteki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.

KAVGA ANLARI KAMERADA

Öte yandan kavga anı, çevrede bulunan bir kişinin cep telefonu kamerasıyla kayda alındı.

Görüntülerde, kalabalık grubun birbirine saldırdıkları, çevredekilerin de panik yaşadığı görüldü.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı (DHA)