Türkiye'de yıllardır elektrik faturası ödeyen tüketicilerin en büyük şikayetlerinden biri olan kaçak elektrik kullanımında, işler katlanılamaz boyutlara ulaştı.

Batıda yaşayan vatandaşların şikayetlerinden biri olan " kaçak elektriği doğudakiler kullanıyor faturasını batıdakiler ödüyor" söylemleri büyük yankı uyandırmıştı. Ekipler bu şikayetler üzerine, kaçak kullanım oranının yüzde 93 olduğu Şırnak’ın Kumçatı beldesinde, sosyal medya üzerinden örgütlenen kesimler, kaçak kontrol ekiplerine geçit vermedi.

EKİPLER KAÇAK KULLANIMINI YOK ETMEK İÇİN MÜCADELE VERİYOR

Güneydoğu’da Diyarbakır, Şanlıurfa, Mardin, Batman, Siirt ve Şırnak illerine dağıtım hizmeti veren Dicle Elektrik, her gün milyonlarca liralık ekonomik kayba neden olan kaçak elektrik kullanımıyla mücadeleye devam ederken, bunu önlemeye dönük şirkete yapılan saldırılar ise organize biçimde devam ediyor.

Sorumluluk bölgesinde özelleştirme öncesinde yüzde 75’in üzerinde olan kaçak elektrik kullanımını, gerek yatırımları, gerekse ödün vermeden gerçekleştirdiği denetimleri sayesinde yüzde 60’a kadar düşüren Dicle Elektrik, bu oranı daha aşağıya çekmek için kaçak kullanımla mücadelesini ara vermeksizin sürdürüyor.

Şırnak'ta kaçak elektrik kontrolüne giden ekibe saldırı VİDEO

50 EKİP ŞIRNAK'A GİTTİ

Şırnak İl Müdürlüğü enerji kayıplarına bağlı 50 ekip bu sabah kaçak elektrik kontrolü için kaçak elektrik tüketiminin yüzde 93 olduğu merkeze bağlı Kumçatı beldesine gitti. Belde girişinde toplanan ekipler, güvenliğin sağlanması için jandarma ile görüşürken, bazı kesimler sosyal medya üzerinden harekete geçti.

HALK TEPKİ GÖSTERDİ

Bu kesimler, ilçe halkını gelecek olan kaçak elektrik kontrolüne karşı uyararak, mahallelerinde toplanmaları ve ekiplere tepki göstermeleri için örgütlemeye başladı. Sosyal medyada yapılan bu çağrılar üzerine neredeyse beldede yaşayan herkes, kaçak elektrik kontrolünü önlemek için adeta ittifak oluşturarak cadde ve sokaklara çıkıp beklemeye başladı. Yaşanan bu durum üzerine jandarma yetkilileri, gelen kaçak kontrol ekiplerinin tamamının beldeye girmesi durumunda hepsini birden koruyamayacaklarını bildirerek, sadece bir kısmının çalışma yapmasını istedi.

Jandarmanın güvenlik kaygılarını dikkate alan Dicle Elektrik yetkilileri de bu uyarıyı dikkate alarak sadece 8 ekibi beldeye gönderdi. Ancak beldede organize biçimde tüm iş yerleri kapatıldığı, evlerin kapıları açılmadığı beldede elektriklerin bilinmeyen kişilerce kesildiği için ekipler çalışma yapamadı. Beldenin cadde ve sokaklarda toplananlar ise, ekip araçlarını taşlamaya başladı. Bu sırada geçici köy korucusu oldukları bildirilen bası kişiler de korkutmak amacıyla ellerindeki otomatik silahlarla rastgele havaya ateş açmaya başladılar. Beldede çalışma yapamayan ekipler, zırhlı araçların refakatinde geri dönmek zorunda kaldı. Taşlama sırasında araçların içerisinde bulunan görevliler ise büyük korku yaşadı. Saldırıda 4 araç hasar görürken, yaralanan kimsenin olmaması ise sevindirdi.