Şırnak'ta kadına şiddet iddiası: 2 gözaltı

Ensonhaber'i Google'da haber kaynağınız olarak ekleyin

Şırnak'ın Uludere ilçesinde C.Ü. isimli kadın, A.K. ve H.A. isimli şahıslar tarafından fiziksel şiddete maruz kaldığı iddiasıyla ilgili makamlara başvurdu.

Başvurunun ardından güvenlik güçleri tarafından olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

2 ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI

İhbar üzerine çalışma yürüten ekipler, olayda adı geçen A.K. ve H.A.'yı gözaltına aldı.

Şüpheliler emniyete götürülerek ifadeleri alınırken, olayın meydana geliş şekli ve tarafların beyanları doğrultusunda detaylı inceleme gerçekleştirildi.

ADLİ KONTROL ŞARTIYLA SERBEST BIRAKILDI

Emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından H.A. serbest bırakıldı.

A.K. ise adliyeye sevk edildi. Savcılık tarafından yürütülen soruşturma kapsamında hakim karşısına çıkarılan A.K. hakkında adli kontrol hükümlerinin uygulanmasına karar verildi.

Şüpheliye ayrıca yurt dışına çıkış yasağı getirildi.